Семин честно высказался о результатах ЦСКА в последних матчах

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал неудачную игру ЦСКА весной.

«У ЦСКА та же старая история, что второй круг команда играет явно хуже, чем в первой половине чемпионата. Причин достаточно много. Во-первых, это подготовка.

Также есть вопросы к ситуации с Мойзесом. Я в этом плане считаю, что прежде чем как-то наказывать Мойзеса, надо закончить чемпионат. Это очень важный игрок в футбольном плане. Всe рухнуло само собой.

Футбольная команда – это тонкий механизм. Когда всe хорошо идeт, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось. У ЦСКА остались шансы бороться за третье место, но для такой команды это не завоевание. То же самое можно сказать про «Локомотив», «Спартак», – сказал Сeмин.