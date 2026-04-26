Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Сочи». Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Расулов, Касерес, Майсторович, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Чавес, Бителло, Гомес, Тюкавин.
Главный тренер: Ролан Гусев
«Сочи»: Дeгтев, Заика, Солдатенков, Марсело, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Источник: «Бомбардир»