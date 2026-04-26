Боярский ответил всем недоброжелателям «Зенита»

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил всем тем, кто не верит в петербургский клуб.

– В прошлом сезоне вы обещали съесть шляпу, если «Зенит» возьмет титул. Будет ли в этот раз какая-то особая мотивация для футболистов с вашей стороны?

– Для любого спортсмена главная мотивация – победа в турнире. Они же люди творческие. Им не чужд спортивный азарт. Футболисты должны приложить все усилия, чтобы оправдать свое предназначение в жизни и, конечно же, поддержать Санкт-Петербург и своих болельщиков.

– То есть обещаний съесть головной убор точно не будет?

– Подождите! Готов сделать для «Зенита» очень многое, но я еще не потерял надежду.

В любом случае сниму перед командой шляпу за их игру. Но у «Зенита» есть очень много недоброжелателей, которые считают, что команда не показывает чемпионский футбол. Все больше людей вообще склоняются к «Краснодару». Верю, что чем сложнее соперник, тем лучше играет «Зенит».

– Почему, на ваш взгляд, у «Зенита» столько недоброжелателей?

– Конечно, понимаю. Это спорт: бывают взлеты и падения. Но скажу так: хорошо смеется тот, кто смеется последним.