Боярский ответил всем недоброжелателям «Зенита»

Сегодня, 15:03
9

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский ответил всем тем, кто не верит в петербургский клуб.

– В прошлом сезоне вы обещали съесть шляпу, если «Зенит» возьмет титул. Будет ли в этот раз какая-то особая мотивация для футболистов с вашей стороны?

– Для любого спортсмена главная мотивация – победа в турнире. Они же люди творческие. Им не чужд спортивный азарт. Футболисты должны приложить все усилия, чтобы оправдать свое предназначение в жизни и, конечно же, поддержать Санкт-Петербург и своих болельщиков.

– То есть обещаний съесть головной убор точно не будет?

– Подождите! Готов сделать для «Зенита» очень многое, но я еще не потерял надежду.

В любом случае сниму перед командой шляпу за их игру. Но у «Зенита» есть очень много недоброжелателей, которые считают, что команда не показывает чемпионский футбол. Все больше людей вообще склоняются к «Краснодару». Верю, что чем сложнее соперник, тем лучше играет «Зенит».

– Почему, на ваш взгляд, у «Зенита» столько недоброжелателей?

– Конечно, понимаю. Это спорт: бывают взлеты и падения. Но скажу так: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м. В ближайшем туре петербурцжы примут «Ахмат» Станислава Черчесова. Встреча состоится сегодня, 26 апреля. Начало – в 19:30 мск.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777206512
ПРесловутую "чемпионскую игру", придуманную невесть кем, продемонстрирует команда, ставшая чемпионом.Всё остальное-"самая зрелищная","самая прагматичная","самая боевитая" и прочие эпитеты.А,есть ещё "искренний футбол"(и, видимо,его альтернатива-"неискренний футбол")и даже "сексуальный"...
Ответить
Hector вернулся
1777206818
У старого б о м ж а крыша потекла
Ответить
bset
1777210319
Помню, как один недоброжелатель за Тосно болел
Ответить
KPCC-SPB
1777210469
мы верим что несмотря на все происки врагов мы станем чемпионами, и не хрюкать тут
Ответить
