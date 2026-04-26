Найден виновный в весеннем провале «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал неудачи «Локомотива».

Накануне москвичи проиграли «Крыльям Советов» (0:2) в 27-м туре РПЛ.

«Мы уже третий год видим, что Галактионов плохо готовит команду к завершающей части чемпионата. Часто все валят на иностранцев, что они плохо готовят команды во время долгой зимней паузы. Но вот мы видим, что российский тренер тоже не справляется со второй частью сезона.

Я не знаю, в чем проблема, потому что у «Локомотива» выходит на поле сыгранный состав. Все те же футболисты, что и начинали сезон, за несколькими исключениями. Возможно, тут психологический момент», – сказал Гришин.