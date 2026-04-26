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«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке

26 апреля, 14:57
19

Инсайдер Иван Карпов поделился информацией о возможном договорном матче в Молодежной футбольной лиге.

«Краснодар» и «Динамо Мх» подозревают в договорняке: на днях один из лидеров Молодежной лиги уступил на выезде 1:4 махачкалинцам, которые до этого проиграли четыре матча из пяти с общим счетом 5:11.

До начала встречи на победу «Краснодара» давали 1,20, а на «Динамо» – 20,5. А по ходу игры кэф на успех хозяев вообще вырос до 75,00.

Однако после матча один из букмекеров аннулировал ставки «в связи с подозрением в неспортивном характере спортивного соревнования».

Один из зарядивших лишился выигрыша в 21700 рублей, поставив всего 350 рублей на победу «Динамо» с кэфом 62,00.

Другой написал гневное сообщение в службу поддержки букмекера: «Какая, ***, отмена события? Ты не охренел там? Я, сука, выиграл, верни мои деньги».

Игра, кстати, действительно получилась странной. Все свои мячи махачкалинцы забили после ошибок птенцов Сергея Галицкого», – написал Карпов.

  • Сегодня, 26 апреля, команды сыграют в РПЛ.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Краснодар» защищает чемпионский титул.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига Краснодар (мол) Динамо Мх (мол) Краснодар Динамо Мх
Комментарии (19)
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Прокс
1777205203
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СильныйМозг
1777205981
Комментарий скрыт модератором
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DMитрий
1777206633
Сегодня продолжение, но в обратку.
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Красногорск_Фан
1777209478
Фейк с запахом тухлого болота. Даже ели речь идет о молодежке и все без запаха зачем вбрасывать за час до игры взрослых команд. Про них то речи нет
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KPCC-SPB
1777210173
сегодня такой же договорняк скатают, краснодыр всех купил в этом году ради того чтобы нам нагадить в юбилей
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trener7
1777210479
Первая и вышка. Бомбардир охерел? Сколько вам кон.донам заплатили?
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trener7
1777211050
И правда, бомбобер превращается в бабку поветуху. Так кто-то сказал, там где-то показалось. Высказывая лично своё мнение, так и пишите: А может быль или хотелось-бы верить. Не надо без ссылок на автора писать всякую ерись. Будьте професианалами.
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evgevg13
1777255676
С таким же успехом можно написать, что матч Зенит-Ахмат договорной. Уж больно подозрительно ахматовцы быстро пропустили в начале матча два мячя не оказывая при этом даже намека на сопротивление...
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