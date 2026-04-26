«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке

Инсайдер Иван Карпов поделился информацией о возможном договорном матче в Молодежной футбольной лиге.

«Краснодар» и «Динамо Мх» подозревают в договорняке: на днях один из лидеров Молодежной лиги уступил на выезде 1:4 махачкалинцам, которые до этого проиграли четыре матча из пяти с общим счетом 5:11.

До начала встречи на победу «Краснодара» давали 1,20, а на «Динамо» – 20,5. А по ходу игры кэф на успех хозяев вообще вырос до 75,00.

Однако после матча один из букмекеров аннулировал ставки «в связи с подозрением в неспортивном характере спортивного соревнования».

Один из зарядивших лишился выигрыша в 21700 рублей, поставив всего 350 рублей на победу «Динамо» с кэфом 62,00.

Другой написал гневное сообщение в службу поддержки букмекера: «Какая, ***, отмена события? Ты не охренел там? Я, сука, выиграл, верни мои деньги».

Игра, кстати, действительно получилась странной. Все свои мячи махачкалинцы забили после ошибок птенцов Сергея Галицкого», – написал Карпов.