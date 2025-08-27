Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока

Раскрыта наиболее вероятная причина с непропуском экс-зенитовца Василия Запрягаева на матч молодежки клуба.

Футболиста не пустили, поскольку он пришел на игру в агентских целях, не имея соответствующей лицензии.

«РФС давно озабочено проблемой агентов, у которых нет лицензии: по мнению федерации, люди по сути прямо после игр спекулируют родительскими чувствами и пытаются уводить детей из академий.

Подобная проблема давно есть в крупных школах по всей стране и у ряда крупных клубов: когда люди, не имеющие лицензии, предлагают свои услуги молодым игрокам. Возможно, Союз внедрит регламентные нормы или выпустит рекомендации, после которых таких «специалистов» на матчах будет меньше.

В Питере решили не дожидаться и разбираются с проблемой, не пуская агентов без лицензии на игры, принимая на себя все риски. По слухам аналогичном бане у клубной академии находится и сам шеф Запрягаева Кирилл Ливанов, у которого также нет агентской лицензии», – сообщил источник из агентской среды.