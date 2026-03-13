Радимов высказался о борьбе ЦСКА за золото

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о положении ЦСКА в РПЛ.
«У ЦСКА больше нет права на ошибку. Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате, отставание становится большим. А с такими приобретениями, наверное, они нацелевались только на золото», – сказал Радимов.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 20 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.
- В 18-м туре в декабре ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» (2:3). После зимней паузы в чемпионате России москвичи уступили «Ахмату» (0:1) в гостях и «Динамо» (1:4) на своем поле.
