Радимов высказался о борьбе ЦСКА за золото

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о положении ЦСКА в РПЛ.

«У ЦСКА больше нет права на ошибку. Команда потерпела три поражения подряд в чемпионате, отставание становится большим. А с такими приобретениями, наверное, они нацелевались только на золото», – сказал Радимов.