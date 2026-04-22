Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»

Главный тренер «Челси» Лайам Росеньор подвел итоги гостевой игры с «Брайтоном» (0:3) в 34-м туре АПЛ.
– Мы пропустили ужасный гол, можно было легко сыграть головой – не получилось. Но то, что предшествовало голу, расстроило меня еще больше.
Думаю, было четыре-пять эпизодов, когда мы могли проявить смелость и мастерство, забрать мяч и играть. Но мы просто отдавали мяч «Брайтону».
Можно говорить о недостатке уверенности или о том, что результаты не в нашу пользу, но я не хотел бы это делать. И никогда бы не хотел.
– Это ваш худший матч?
– С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.
Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять.
Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу.
- Голы у «Брайтона» забили Ферди Кадиоглу на 3-й минуте, Джек Хиншелвуд на 56-й и Дэнни Уэлбек на 90+1-й.
- У «Челси» в этой игре было 6 ударов по воротам и ни одного в створ.