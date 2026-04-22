Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»

Главный тренер «Челси» Лайам Росеньор подвел итоги гостевой игры с «Брайтоном» (0:3) в 34-м туре АПЛ.

– Мы пропустили ужасный гол, можно было легко сыграть головой – не получилось. Но то, что предшествовало голу, расстроило меня еще больше.

Думаю, было четыре-пять эпизодов, когда мы могли проявить смелость и мастерство, забрать мяч и играть. Но мы просто отдавали мяч «Брайтону».

Можно говорить о недостатке уверенности или о том, что результаты не в нашу пользу, но я не хотел бы это делать. И никогда бы не хотел.

– Это ваш худший матч?

– С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.

Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять.

Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу.