  Червиченко – о матче «Зенит» – «Спартак»: «Никто не знает, что взбредeт в лысую башку Карасева»

Червиченко – о матче «Зенит» – «Спартак»: «Никто не знает, что взбредeт в лысую башку Карасева»

13 марта, 17:31
8

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключает судейский скандал по итогам гостевой игры 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч на «Газпром Арене» будет судить Сергей Карасев из Москвы.

«Этот матч судит Карасeв. Никто не знает, что взбредeт в его лысую башку. Он может судить то, что есть, и может либо в одну сторону подсуживать, либо в другую. В последнее время там тяжeлый случай наблюдается.

Если брать футбольную составляющую, то «Зениту» отступать некуда. Если они не обыграют «Спартак», про чемпионство можно забыть точно. Если только какие-то потусторонние силы не вмешаются.

Объективно «Краснодар» ближе к первому месту. И в этом туре играют против «Сочи». Все знают, какие у них результаты. После этого тура отрыв может стать большим.

Но «Зенит» на матч против «Спартака» всe положит», – считает Червиченко.

  • «Зенит» примет «Спартак» в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
  • Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.

Еще по теме:
Червиченко – об игроке «Зенита»: «Странноватый парень со звездняком» 12
Червиченко: «СССР критикуют люди с ущербным мышлением» 27
Червиченко объяснил, почему трудно предсказать результат матча «Зенит» – «Спартак» 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей Карасев Сергей
Комментарии (8)
Good_win_ФКСМ
1773415164
естественно, бо.мжит на матч все положит: админ-ресурс, решение "нюансов" с судьями и вар... карась будет в этом матче дедушке отрабатывать свою смс и его 65-летний юбилей в следующем году....
Литейный 4 (returned)
1773415821
Карась постоянно засуживает Зенит. Так что помощь Карасём хряков обеспечена, но Зенит пройдёт эту сладкую парочку, наколотив им целую авоську. Гыгыгы
БеZуМныЙ
1773417082
Любит косячить лысый. Зенит с его судейством много очков недосчитался. Карась это бонус Спартаку.
Spartak_forv@
1773417330
Сперва завышает пресловутую планку борьбы,а под конец футбол превращается в мясорубку
Cleaner
1773418496
Судит Карасев, значит будут травмы. Этот судья сейчас сам по себе СКАНДАЛ...(((
Fibercore
1773419016
Вы серьёзно считаете, что московмкие или мы (Быки) могут на равных играть с Зиной? Вы смешные! Спб и без судей затопчат любого.
Главные новости
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
2
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
2
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
