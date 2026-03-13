Червиченко – о матче «Зенит» – «Спартак»: «Никто не знает, что взбредeт в лысую башку Карасева»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключает судейский скандал по итогам гостевой игры 21-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч на «Газпром Арене» будет судить Сергей Карасев из Москвы.

«Этот матч судит Карасeв. Никто не знает, что взбредeт в его лысую башку. Он может судить то, что есть, и может либо в одну сторону подсуживать, либо в другую. В последнее время там тяжeлый случай наблюдается.

Если брать футбольную составляющую, то «Зениту» отступать некуда. Если они не обыграют «Спартак», про чемпионство можно забыть точно. Если только какие-то потусторонние силы не вмешаются.

Объективно «Краснодар» ближе к первому месту. И в этом туре играют против «Сочи». Все знают, какие у них результаты. После этого тура отрыв может стать большим.

Но «Зенит» на матч против «Спартака» всe положит», – считает Червиченко.