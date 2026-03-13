Червиченко объяснил, почему трудно предсказать результат матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о своих ожиданиях перед гостевым матчем красно-белых в 21-м туре РПЛ с «Зенитом».

«Матч будет крайне непредсказуемый в плане результата, причем не из-за высокого качества игры обеих команд, а из-за их примерно похожей разобранности. У них куча игровых проблем, и успеха в очном матче добьется тот, кто меньше ошибется и чуть лучше настроится.

«Зенит» очень разочаровал в матче с «Оренбургом», да и с «Балтикой» играл не лучшим образом. Видно, что большинство игроков с трудом находят мотивацию и даже звездные новички заразились этим вирусом безразличия.

А «Спартак» вроде бодренько бегает, вся команда пытается действовать на пределе своих возможностей, но сама по себе дворовая манера игры, без какой-либо внятной структуры и организации, особенно в обороне, приводит к тому, что даже с «Сочи» и «Акроном» победы добываются на соплях. А что происходит при встрече с более-менее равным соперником, мы видели на примере кубкового матча с «Динамо», – сказал Червиченко.