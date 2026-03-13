Тренер «Ростова» объяснил безвыигрышную серию после возобновления сезона

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о результатах команды после зимней паузы.
– Три игры без побед. В чем причина?
– В каждой игре своя причина. В некоторых матчах у нас было на одного игрока меньше. Это тяжело, но даже так мы могли добиться результата – показали характер и хороший футбол.
В матче с «Балтикой» всe было иначе. Мы смогли завершить игру в полном составе, не получили ни одной карточки. Мы могли победить.
– Матч с «Балтикой» можно назвать игрой упущенных возможностей?
– Да, согласен. Моменты были у обеих команд. У нас отменили гол, мы не забили пенальти, но сравняли на последней минуте. Ничья по такому раскладу – нормальный результат.
– Какое у вас впечатление от команды на старте весенней части сезона?
– В чемпионате мы показали хороший футбол против сильных соперников. На Кубок мы слишком рано получили красную карточку. Наша команда готова.
- Ростовчане проиграли «Краснодару» (1:2) в 19-м туре РПЛ и «Динамо Мх» (0:2) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- В первом матче были удалены Вахания и Дмитрий Чистяков, во втором – Андрей Лангович.
- В 20-м туре чемпионата «Ростов» спас ничью с «Балтикой» на 93-й минуте.
- Следующий соперник – «Динамо» (14 марта, суббота, 18:15 по московскому времени).