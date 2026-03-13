Тренер «Ростова» объяснил безвыигрышную серию после возобновления сезона

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о результатах команды после зимней паузы.

– Три игры без побед. В чем причина?

– В каждой игре своя причина. В некоторых матчах у нас было на одного игрока меньше. Это тяжело, но даже так мы могли добиться результата – показали характер и хороший футбол.

В матче с «Балтикой» всe было иначе. Мы смогли завершить игру в полном составе, не получили ни одной карточки. Мы могли победить.

– Матч с «Балтикой» можно назвать игрой упущенных возможностей?

– Да, согласен. Моменты были у обеих команд. У нас отменили гол, мы не забили пенальти, но сравняли на последней минуте. Ничья по такому раскладу – нормальный результат.

– Какое у вас впечатление от команды на старте весенней части сезона?

– В чемпионате мы показали хороший футбол против сильных соперников. На Кубок мы слишком рано получили красную карточку. Наша команда готова.