Бубнов – об игроке «Динамо»: «Это вообще Месси»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил уровень игры 17-летнего дебютанта «Динамо» Тимофея Маринкина.
«Я его в первый раз увидел, вообще красавец! Маринкин… Вообще Месси, блин!
Я б ему пятeрку с плюсом поставил, но он не так много технико-тактических действий сделал», – сказал Бубнов.
- Прошлым летом Маринкин начал выступать за вторую команду «Динамо».
- Зимой его взяли на сборы с основой бело-голубых.
- Хавбек дебютировал за главную команду динамовцев 5 марта в кубковом дерби со «Спартаком» (5:2) и отличился голевой передачей.
- Через три дня он получил игровое время в матче с ЦСКА (4:1).
- Рыночная стоимость Маринкина – 150 тысяч евро.
Источник: «Коммент.Шоу»