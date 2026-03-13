Бубнов – об игроке «Динамо»: «Это вообще Месси»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил уровень игры 17-летнего дебютанта «Динамо» Тимофея Маринкина.

«Я его в первый раз увидел, вообще красавец! Маринкин… Вообще Месси, блин!

Я б ему пятeрку с плюсом поставил, но он не так много технико-тактических действий сделал», – сказал Бубнов.