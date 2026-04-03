Митрюшкин нацелился завоевать титулы с «Локомотивом»

3 апреля, 08:40
1

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин объяснил решение подписать новый контракт с клубом.

– Год и девять месяцев прошeл со дня, когда ты оказался в «Локомотиве» и подписал свой первый контракт. Какие были тогда мысли и какие они сегодня?

– Такие же, как и сейчас: продолжать работать, тренироваться, вместе с «Локомотивом» достигать новых высот. Тогда надо было для начала стать частью команды, вратарeм основного состава. Всe постепенно. Сейчас цель – продолжать, не останавливаться. Хочется с клубом выигрывать трофеи, побеждать.

– Как шeл процесс переподписания контракта?

– На самом деле, достаточно быстро. Обычный переговорный процесс. Со сборов начали общение и довольно быстро договорились.

– Что повлияло на твоe решение, прежде всего?

– Другие варианты, какое-то иное развитие событий даже не рассматривал. Понимал, что хочу остаться в «Локомотиве». Тут двух мнений быть не может. Здесь, в «Локо», у меня всe есть. Куда-то уходить и думать о чeм-то другом не хотелось.

– Контракт длительный, до 2030 года. Какие у тебя сейчас цели, задачи? Личные, командные?

– Личные – играть как можно больше матчей. А глобально, повторюсь, всем хочется титулов. Будем к этому вместе двигаться.

  • Митрюшкин заключил с «Локомотивом» контракт до 2030 года.
  • В этом сезоне 30-летний вратарь провел за клуб 22 матча, пропустил 29 голов, сыграл на ноль в 4 встречах.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Митрюшкин Антон
Комментарии (1)
САДЫЧОК
1775200055
Ни фига себе его пиарят! Лантратов в разы сильнее!
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
