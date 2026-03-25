У Бубнова есть вопросы к составу сборной России на мартовские матчи

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил заявку сборной России на мартовские товарищеские встречи.
– Соболев сейчас стал забивать в каждом матче. Почему его не вызвали в сборную на товарищеские матчи?
– Ну, это да. Это один из тех вопросов [что нужно задавать тренерскому штабу сборной]. И его задают не только болельщики, но и специалисты тоже.
Там ещe и Кривцов не вызван. А почему его не вызвали? Ну ладно ты там пять нападающих вызвал. Причeм там нападающие есть, которые в стартовом составе не играют. Ты их вызываешь, а Соболева – нет.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
