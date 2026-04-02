Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал кадровую ситуацию в команде в преддверии домашней игры 23-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
– Все ли готовы, все ли здоровы?
– Все возвращаются, посмотрим. Пропустил какое-то время Джон Дуран, но сегодня проводит тренировку вместе с командой. Постепенно возвращается Педро, посмотрим, насколько он готов.
Из игроков, которые под вопросом – это только Мантуан. Остальные, я надеюсь, доберутся, и все будут готовиться.
– Дивеев восстановился. Пауза ему пошла на пользу? Полностью ли он выздоровел?
– Да, у него серьезные проблемы были, но он прошел курс лечения и на сегодняшний день чувствует себя лучше.
– Михаил Кержаков тоже в строю?
– Да.
- «Зенит» примет «Крылья» в субботу, 4 апреля.
- Начало матча – в 15:15 по московскому времени.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ после 22 туров, самарцы – 13-ми.
