Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак спрогнозировал ослабление клубов РПЛ

2 апреля, 17:26
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что клубы РПЛ станут слабее после ужесточения лимита на легионеров в лиге.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Вы достаточно часто критикуете предложения министра спорта Михаила Дегтярева по ужесточению лимита на легионеров. Не боитесь, что это может каким-то образом негативно сказаться на вас и на «Зените»?

– Давайте будем точны в формулировках. Я не критикую министра и его решения, а высказываю свое мнение по тому или иному вопросу. Если принимается новый лимит на легионеров, нужно понимать, зачем это делается.

Для начала задуматься над ответом на этот вопрос, а потом принимать какие-то меры, которые регулируют развитие российского футбола. Клубы после его принятия станут слабее, и это вам скажет любой работающий в РПЛ тренер.

Мы уже проходили разные варианты ограничений на зарубежных игроков. Помогло это развитию российских игроков? Нет, не помогло.

Мешает ли присутствие иностранных футболистов появлению новых звезд отечественного футбола? Появились же в последнее время Батраков, Матвей Кисляк, Станислав Агкацев.

Сейчас РПЛ – очень конкурентоспособная лига, а вот новый лимит вряд ли сделает ее сильнее.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1775145923
насчет лиги не знаю а ты точно далеко на паспортистах не уедешь
Ответить
VVM1964
1775146194
Понятно всем , кроме чиновников от спорта, но им на это начхать - главное показать рвение и "шефу" отчитаться, по импортозамещению !(((...
Ответить
cska1948
1775147993
Естественно, как тренер Зенита с его бездонным бюджетом, Семак всегда будет против ужесточения лимита.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1775152728
в ЕВРОПЕ не лимита...а играют лучше в 10 раз чем РПЛ...ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
Ганнибал Лектор
1775186004
Абсолютно верно. Искусственные ограничения обязательно ведут к деградации
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 