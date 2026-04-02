Семак спрогнозировал ослабление клубов РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что клубы РПЛ станут слабее после ужесточения лимита на легионеров в лиге.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Вы достаточно часто критикуете предложения министра спорта Михаила Дегтярева по ужесточению лимита на легионеров. Не боитесь, что это может каким-то образом негативно сказаться на вас и на «Зените»?

– Давайте будем точны в формулировках. Я не критикую министра и его решения, а высказываю свое мнение по тому или иному вопросу. Если принимается новый лимит на легионеров, нужно понимать, зачем это делается.

Для начала задуматься над ответом на этот вопрос, а потом принимать какие-то меры, которые регулируют развитие российского футбола. Клубы после его принятия станут слабее, и это вам скажет любой работающий в РПЛ тренер.

Мы уже проходили разные варианты ограничений на зарубежных игроков. Помогло это развитию российских игроков? Нет, не помогло.

Мешает ли присутствие иностранных футболистов появлению новых звезд отечественного футбола? Появились же в последнее время Батраков, Матвей Кисляк, Станислав Агкацев.

Сейчас РПЛ – очень конкурентоспособная лига, а вот новый лимит вряд ли сделает ее сильнее.