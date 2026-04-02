В «Локо» скучают по ушедшему в ЦСКА Баринову

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко заявил, что команде не хватает бывшего капитана Дмитрия Баринова
– После возобновления РПЛ прошeл месяц. Есть мнение, что уход Баринова в ЦСКА из «Локомотива» не пошeл на пользу ни ЦСКА, ни «Локомотиву».
– Про ЦСКА и про игру Баринова я не буду говорить. Как он выглядит там – это не моe дело. Но нам его не хватает. Дима был лидером на поле, в раздевалке. Он игрок сборной. Но ничего: как мы все миллион раз говорили – незаменимых нет. На сборах заменить его, в принципе, получилось. И сейчас стараемся. Что поделать – это жизнь футбольная.
- 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- Он поучаствовал в пяти матчах в составе новой команды, проведя на поле 374 минуты.
- До этого Дмитрий всю карьеру проводил в родном «Локомотиве».
