В «Локо» скучают по ушедшему в ЦСКА Баринову

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко заявил, что команде не хватает бывшего капитана Дмитрия Баринова

– После возобновления РПЛ прошeл месяц. Есть мнение, что уход Баринова в ЦСКА из «Локомотива» не пошeл на пользу ни ЦСКА, ни «Локомотиву».

– Про ЦСКА и про игру Баринова я не буду говорить. Как он выглядит там – это не моe дело. Но нам его не хватает. Дима был лидером на поле, в раздевалке. Он игрок сборной. Но ничего: как мы все миллион раз говорили – незаменимых нет. На сборах заменить его, в принципе, получилось. И сейчас стараемся. Что поделать – это жизнь футбольная.