Сборная России опубликовала матерный пост

Пресс-служба сборной России накануне случайно опубликовала матерный пост.
В телеграм-канале команды появилась запись с матерным словом из трех букв, обозначающим недовольство. Вскоре пост был удален.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- В последнем матче Россия сыграла вничью с Мали (0:0). У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Бомбардир»