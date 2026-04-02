Сафонов попарился с женой в бане после грубейшей ошибки в матче с Никарагуа

Вратарь сборной России Матвей Сафонов сообщил, что после товарищеского матча с Никарагуа (3:1) посетил с женой баню.
«После матча сборной по традиции заехал в баню.
Провели время в бане как надо, спокойно, с кайфом, хорошо попарились. Уже давно поняли, что лучший вариант для нас – это готовая программа. Когда мастер ведeт процесс, погружает в атмосферу парения и подсказывает, что и в какой момент делать, ощущения совсем другие.
Зашли и на массаж, наконец-то меня нормально промяли, это уже не уровень гостиничного спа.
Из необычного попробовали подышать над хреном. Нос пробивает моментально, эффект очень мощный, примерно как от нашатыря, даже не ожидал.
И наконец-то поел раков с квасом. Было очень вкусно.
После этого похода появился явный фаворит. Уже планируем и бронируем на следующий приезд домой.
Теперь полностью перезагрузился и готов к тренировкам и новым свершениям», – написал Сафонов.
- В матче с Никарагуа Сафонов допустил результативную ошибку.
- Теперь игрок возвращается в расположение «ПСЖ».
- С командой Матвей борется за победу в Лиге чемпионов.