Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назван виновный в срыве трансфера Комличенко в «Спартак»

2 апреля, 13:17
11

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, почему летом сорвался переход нападающего Николая Комличенко в «Спартак». Игрок оказался в «Локомотиве».

«Комличенко перешел в итоге в «Локо» просто потому, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао перепутал, судя по всему, дни недели и не прислал оффер к дате, о которой договорились с агентом Комли. И Комли пошел в «Локо», – написал источник.

  • Статистика Николая в этом сезоне – 31 матч, 10+4. Статистика Антона Заболотного, взятого в «Спартак» как альтернатива Комличенко, – 15 матчей, 0+3.
  • «Локомотив» летом заплатил за Комличенко 1,5 миллиона евро.
  • Контракт до лета 2028 года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Комличенко Николай Кахигао Франсис
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1775128394
Что 1й, что 2й два тупых дерева
Ответить
Иван Петров 1986
1775128935
Он не виновный, а наоборот молодец. Пускай локо с ним мучается.
Ответить
САДЫЧОК
1775129748
Хорошо, что перепутал! Зачем, еще одно бревно?! А, вот Кордобу почему не взяли-это просто жесть! Набрали Самошникова какого то!
Ответить
andr45
1775131609
А от кого источник почерпнул подобную чушь?) Этот идиот,видимо, решил, что спортивный директор сам ведет график телефонных звонков)) Товарищу СТАЛИНУ приписывают слова, которые я с удовольствием воспроизведу: «Можете послать этот источник к е**ной матери»)
Ответить
rash1959
1775132404
Да он не виновный , он герой. И главное, думаю, что не Кахигао "перепутал", а бомбардир "попутал" темы своего сайта.
Ответить
FWSPM
1775133111
не было счастья да несчастье помогло...только коли дельфиненко в Спартаке не хватает
Ответить
шахта Заполярная
1775146022
Просто повезло Спартаку
Ответить
Спартaк
1775271834
да и слава богу что его нет в спартаке не велика потеря
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 