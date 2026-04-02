Назван виновный в срыве трансфера Комличенко в «Спартак»

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, почему летом сорвался переход нападающего Николая Комличенко в «Спартак». Игрок оказался в «Локомотиве».
«Комличенко перешел в итоге в «Локо» просто потому, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао перепутал, судя по всему, дни недели и не прислал оффер к дате, о которой договорились с агентом Комли. И Комли пошел в «Локо», – написал источник.
- Статистика Николая в этом сезоне – 31 матч, 10+4. Статистика Антона Заболотного, взятого в «Спартак» как альтернатива Комличенко, – 15 матчей, 0+3.
- «Локомотив» летом заплатил за Комличенко 1,5 миллиона евро.
- Контракт до лета 2028 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова