Назван виновный в срыве трансфера Комличенко в «Спартак»

Инсайдер Сергей Егоров рассказал, почему летом сорвался переход нападающего Николая Комличенко в «Спартак». Игрок оказался в «Локомотиве».

«Комличенко перешел в итоге в «Локо» просто потому, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао перепутал, судя по всему, дни недели и не прислал оффер к дате, о которой договорились с агентом Комли. И Комли пошел в «Локо», – написал источник.