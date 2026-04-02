Смелый прогноз Литвинова на остаток сезона для «Спартака»

2 апреля, 14:59
7

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче с «Локомотивом».

«Играть такие матчи – это большое счастье, потому что это совсем другой накал и другие эмоции. Ажиотаж вокруг таких игр всегда подбадривает. С нетерпением ждем и готовимся к дерби. Сейчас ребята возвращаются из сборных, и уже завтра, думаю, будем в полном составе.

Шансы «Спартака» на топ-3? Считаю, что мы спокойно можем это сделать. Если отталкиваться только от себя и побеждать во всех играх, все выполнимо. Учитывая то, что у команд, что выше нас, тоже по две-три игры между собой, думаю, много кто еще потеряет очки. Если мы сделаем все по максимуму и выиграем все матчи, можно будет говорить не только о тройке», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом». Следующий соперник красно-белых в РПЛ – «Локомотив» (5 апреля).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Томик
Главное Литвинова в центр обороны не ставить. А то ничто не поможет.
Император 1
Скорее всего 6
VVM1964
Ты бы побольше головой и ногами работал, а не ртом и руками !)...
zigbert
Ясно одно-проходных матчей не будет,что вверху,что в нижней части таблицы.
timon2401
Языком он лучше мелит, чем играет((( Пока такие игроки в составе, в 10ку бы войти… Печаль, да и только.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
