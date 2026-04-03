РПЛ определила автора лучшего гола марта

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выиграл награду за лучший гол месяца в РПЛ по итогам марта.

Он забил его «Оренбургу» в 22-м туре.

Другими номинантами были Дардан Шабанхаджай («Рубин»), Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Адриан Бальбоа («Пари НН»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Маркиньос («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит») и Зелимхан Бакаев («Локомотив»).

Литвинов получил три голоса у экспертов РПЛ от Андрея Аршавина, Владислава Радимова и Александра Григоряна. Никита Баженов выбрал гол Маркиньоса, а Олег Корнаухов – Максима Глушенкова.

Литвинов выиграл и второе голосование, получив 38,47 процента от болельщиков. За Кривцова проголосовали 18,68%, за Глушенкова – 11,96%, за Маркиньоса – 11,63%, за Бакаева – 6,19%, за Мелкадзе – 3,71%, за Тюкавина – 3,59%, за Шабанхаджая – 3,18%, за Гладышева – 1,36%, за Бальбоа – 1,24%.

В голосовании комментаторов «Матч Премьер» первым стал Кривцов. Его выбралии Роман Трушечкин, Тимур Журавель и Дмитрий Дерунец. За Максима Глушенкова проголосовали Константин Генич и Дмитрий Шнякин.