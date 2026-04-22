Реакция Генича на ничью «Локомотива» и «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
- На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.
- «Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- «Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» обойдет их, если в четверг победит «Спартак».
«Сходил на футбол. На трибуне даже напряжения не чувствовалось. Зрелище так себе.
«Локомотив» был получше. Особенно во втором тайме. Зато карточек много. Больше и добавить нечего.
Концовка – огонь», – написал Генич в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Константина Генича