Реакция Генича на ничью «Локомотива» и «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» обойдет их, если в четверг победит «Спартак».

«Сходил на футбол. На трибуне даже напряжения не чувствовалось. Зрелище так себе.

«Локомотив» был получше. Особенно во втором тайме. Зато карточек много. Больше и добавить нечего.

Концовка – огонь», – написал Генич в своем телеграм-канале.