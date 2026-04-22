Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».
- На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.
- «Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- «Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» обойдет их, если в четверг победит «Спартак».
«Досада определенная есть, были на шажочек ближе к победе, реализуй 11-метровый. Но все равно хороший матч с нашей стороны.
Мне очень понравилась организация, как мы действовали, наше движение. Второй тайм также был с нашим преимуществом в моментах. Были эпизоды, которые могли реализовать.
В первом тайме была небольшая нервозность. Рано расставались с мячом, были потери. Мы добавили во втором тайме, и это было здорово. Если будем так играть – будет все хорошо у нас», – заявил Галактионов.
