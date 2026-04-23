Вратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко

Голкипер «Зенита» Денис Адамов ответил на вопросы после гостевого матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Адамов отразил удар Николая Комличенко.

– Понятное дело, что разбираем и смотрим [кто как исполняет пенальти], решение уже принимал на поле.

– «Зенит» потерял очки, но вы взяли пенальти. Какие у вас эмоции?

– Нет эйфории. Понятно, что приятно, но если бы забили гол в конце, было бы больше эмоций.

Привык, играя в «Зените», что в моменте‑двух нужно включаться. Каждое очко важно в борьбе за золото.

– Как получилось отбить пенальти?

– Да этот краснодарский, я их знаю хорошо [Адамов и Комличенко – воспитанники академии «Краснодара»]. Четыре пенальти в РПЛ от краснодарских отбил.

Кроме пенальти особо моментов то и не было. Были подходы. Закрытая игра была, без моментов. Понятно, что забить хотели, выбегали хорошо, но толку не было.