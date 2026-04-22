Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по поводу работы арбитров в гостевой игре 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Матч судил Алексей Сухой.

Он назначил спорный пенальти в ворота «Зенита» в компенсированное ко 2-му тайму время.

Николай Комличенко не реализовал 11-метровый на 99-й минуте.

В итоге встреча на «РЖД Арене» завершилась нулевой ничьей.

– Пенальти? Игорь [Дивеев] сказал, что он не касался рукой мяча. Пусть другие разбирают этот момент.

– Какими бы были ваши эмоции в случае реализации пенальти соперником?

– Хорошо, что всe так закончилось, могло быть и хуже. Не буду ничего говорить о судействе.

– Было много нервозности. Связано это с борьбой за чемпионство?

– Не считаю, что Венделу нужно было показывать жeлтую карточку. Он еле ручку выставляет, судья подбегает, даeт карточку. Футболисты же тоже понимают, где нужно давать, где нет.

По поводу нервозности… Конечно. Это игра команд, занимающих первое и третье место. Понятно было, что игра будет нервной.

– Вы сегодня потеряли больше или приобрели очки?

– Конечно, потеряли в нашей ситуации. Ну это всe‑таки ничья и набранное очко.