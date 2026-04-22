Самый дорогой футболист в истории «Спартака» уверен в победе над «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

27-летний португалец – самый дорогой игрок в истории красно-белых, купленный за 20,78 миллиона евро.

«Нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к матчу с «Краснодаром». Все в команде понимают, что эта игра будет очень трудной.

Но мы играем дома и будем готовы. Я уверен, что мы обыграем «Краснодар». Я всегда уверен в себе и в своей команде», – сказал Жедсон.