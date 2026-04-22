Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Зенит». Игра состоится 22 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьeв, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

