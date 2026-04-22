Мостовой составил топ-3 лучших игроков РПЛ

Александр Мостовой назвал тройку сильнейших футболистов чемпионата России прямо сейчас.
«Всегда говорил и остаюсь при своeм мнении – это Вендел. Причeм сколько было случаев, да, когда мы говорили: Вендел тот, Вендел не тот, Вендел приехал, Вендел не приехал. Выходит и опять лучший на поле, понимаешь?
Кордоба. Однозначно, потому что такой нападающий, я думаю, и «Спартаку» бы не помешал.
И третий Барко«, – сказал Мостовой.
- Полузащитник «Зенита» Вендел в этом сезоне провел 22 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- В активе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы 14+5 в 23 играх чемпионата.
- Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко отличился 7 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 25 встречах Премьер-лиги.
Источник: ютуб-канал «Спартака»