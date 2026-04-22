Тренер «Оренбурга» назвал причину волевой победы над «Пари НН»

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков поделился эмоциями после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Нижегородцы вели в счете до 80-й минуты, после чего дубль оформил форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Пари НН» после сегодняшнего поражения опустился из зоны стыков в зону прямого вылета.
- «Оренбург» благодаря волевой победе поднялся с 15-го на 11-е место в таблице чемпионата России.
– Хочу поздравить команду. Долгожданная победа. Ребята отдали себя полностью игре и вытащили непростой матч. Их можно только поблагодарить и поздравить.
– Когда заменили Савельева и выпустили Жезуса, он упустил первый момент, казалось, что всe. Но потом за три минуты перевернул игру. Как так вышло?
– Он огромный молодец, сделал своe дело. Для этого он и выходил на поле. Огромная ему благодарность.
– Ждал своего момента?
– Ждал. Копил, как говорится. Надеемся, что наконец‑то его прорвало.
Источник: «Матч ТВ»