Тренер «Оренбурга» назвал причину волевой победы над «Пари НН»

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков поделился эмоциями после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН».

Нижегородцы вели в счете до 80-й минуты, после чего дубль оформил форвард «Оренбурга» Алешандре Жезус.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Пари НН» после сегодняшнего поражения опустился из зоны стыков в зону прямого вылета.

«Оренбург» благодаря волевой победе поднялся с 15-го на 11-е место в таблице чемпионата России.

– Хочу поздравить команду. Долгожданная победа. Ребята отдали себя полностью игре и вытащили непростой матч. Их можно только поблагодарить и поздравить.

– Когда заменили Савельева и выпустили Жезуса, он упустил первый момент, казалось, что всe. Но потом за три минуты перевернул игру. Как так вышло?

– Он огромный молодец, сделал своe дело. Для этого он и выходил на поле. Огромная ему благодарность.

– Ждал своего момента?

– Ждал. Копил, как говорится. Надеемся, что наконец‑то его прорвало.