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Дмитрий Белоруков
Дмитрий Белоруков
Россия
24 марта 1983 (43)
Тренер
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Новости
Тренер «Оренбурга» назвал причину волевой победы над «Пари НН»
22 апреля
В «Оренбурге» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом»
2025.11.09 18:40
1
«Все очень плохо – что можно сделать на 22 тысячи рублей тренерской зарплаты?»: Белоруков – о детском футболе в регионах
2023.03.28 18:21
7
Белоруков объяснил, почему в «Анжи» его называли американцем
2023.03.28 12:57
Белоруков вспомнил, как Быстров и Петржела засиделись в казино и едва не опоздали на самолет
2023.03.28 10:59
Экс-игрок «Динамо» и «Амкара» признался, что курил почти всю карьеру: «Алкоголь тоже был»
2023.03.28 08:26
«Перестал за ними следить. Одни скандалы». Белоруков – о «Спартаке»
2023.01.21 11:44
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