«Перестал за ними следить. Одни скандалы». Белоруков – о «Спартаке»

«Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы не был глупым человеком.» Саади
Экс-защитник «Динамо», «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков охарактеризовал «Спартак».
«Трудно давать оценку. Их бросает из стороны в сторону. Я уже перестал за ними следить. Постоянно все меняется. Одни скандалы.
Это не дает им спокойно работать и нормально развиваться», – считает Белоруков.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию