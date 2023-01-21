«Перестал за ними следить. Одни скандалы». Белоруков – о «Спартаке»

Экс-защитник «Динамо», «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков охарактеризовал «Спартак».

«Трудно давать оценку. Их бросает из стороны в сторону. Я уже перестал за ними следить. Постоянно все меняется. Одни скандалы.

Это не дает им спокойно работать и нормально развиваться», – считает Белоруков.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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