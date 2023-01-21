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    «Перестал за ними следить. Одни скандалы». Белоруков – о «Спартаке»

    Экс-защитник «Динамо», «Амкара» и «Анжи» Дмитрий Белоруков охарактеризовал «Спартак».

    «Трудно давать оценку. Их бросает из стороны в сторону. Я уже перестал за ними следить. Постоянно все меняется. Одни скандалы.

    Это не дает им спокойно работать и нормально развиваться», – считает Белоруков.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +521

      rac531 20 минут назад

      «Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы не был глупым человеком.» Саади

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      Рейтинг: +3442

      serhio80 31 минуту назад

      Мы очень разочарованы)

      1
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      Рейтинг: +16721

      NewLife 51 минуту назад

      Продолжай следить за хейтером Спартака - РБ Спорт, у тебя это хорошо получается.

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      Рейтинг: +12887

      Алексей З 56 минут назад

      Кто такой этот Белоруков ?
      Родился в Питере , какого Х за Спартаком тебе следить, за Зенитом поглядывай.

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      Рейтинг: +1860

      alefreddy 58 минут назад

      все пройдет и это тоже-Соломон

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