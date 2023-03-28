Белоруков вспомнил, как Быстров и Петржела засиделись в казино и едва не опоздали на самолет

Экс-игрок «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал необычную историю, которая произошла на сборах «Зенита».

«Я проходил сборы с Петржелой. До сих пор точно могу сказать, что это были очень тяжeлые дни. Таких нагрузок я нигде не встречал.

Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолeте. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждeм, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они всe же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», – сказал Белоруков.