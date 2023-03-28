Экс-игрок «Динамо» и «Амкара» признался, что курил почти всю карьеру: «Алкоголь тоже был»

Бывший футболист «Динамо» и «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о вредных привычках во время профессиональной карьеры.

«Все это так или иначе проходили. Я не исключение. Курил большую часть карьеры. Пусть и с промежутками. Алкоголь тоже был.

Мешало ли? Самому оценивать трудно. Скорее, мешало. Мой пример в этом плане неидеален. На него не надо равняться. Мы старались это делать в правильное время и правильные дни. Может, не всегда получалось.

Вполне возможно, что, если бы я не делал чего-то из этого списка, моя карьера сложилась иначе. Лучше или хуже – не знаю», – сказал Белоруков.