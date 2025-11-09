В «Оренбурге» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом»

Член тренерского штаба «Оренбурга» Дмитрий Белоруков остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (0:1).

Игру обслуживал Сергей Цыганок.

Он удалил главного тренера оренбуржцев Ильдара Ахметзянова по ходу матча.

– Реагировали на действия судьи. Нам показалось, что это было, скажем так, в одну сторону.

– Был конкретный эпизод какой‑то?

– Конкретный эпизод был с Комличенко. Когда он лежал на газоне, судья сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал две минуты, никто не свистнул, поэтому появились эмоции.

Хотелось бы поблагодарить наших игроков. Провели хороший матч, имели моменты, чтобы забить.