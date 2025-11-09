Игроки «Локо» общались на повышенных тонах в перерыве матча с «Оренбургом»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Оренбургом». По его словам, футболисты команды общались на повышенных тонах в перерыве матча.

«Локо» победил «Оренбург» со счетом 1:0 в 15-м туре РПЛ.

Комличенко забил гол на 73-й минуте, реализовав пенальти.

– Сами сделали эту победу нелегкой, потому что в первом тайме я не реализовал пару моментов. Должны более мастеровито играть, тем более дома, нужно увереннее побеждать. В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. Во втором тайме было заметно, что все прибавили в активности и желании, это принесло свои плоды. В «Оренбурге» боевитые ребята. Посмотрите, у них в центре играет тот, кто, наверное, самый злой в лиге, и вся команда за ним действует. «Оренбург» – очень непростая команда, которая просто так очки не дарит, что они и доказали.

– Передач Алексея Батракова сегодня не хватало?

– Да, сегодня его не хватало.