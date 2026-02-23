Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»

Роман Павлюченко заявил о готовности индивидуально поработать с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.
– Вы тренер нападающих в «Родине-2». Александра Соболева много критикуют. Что можете ему сказать?
– Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается).
Он умеет бить, но бьeт по восьмeркам (улыбается). А надо по девяткам бить!
– Дорого ему обойдeтся?
– У него денег много (смеeтся)!
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Чемпионат»