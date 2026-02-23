Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»

Роман Павлюченко заявил о готовности индивидуально поработать с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

– Вы тренер нападающих в «Родине-2». Александра Соболева много критикуют. Что можете ему сказать?

– Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается).

Он умеет бить, но бьeт по восьмeркам (улыбается). А надо по девяткам бить!

– Дорого ему обойдeтся?

– У него денег много (смеeтся)!