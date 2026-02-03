Дзюба сравнил себя и Павлюченко

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал игровой аспект, в которм экс-форвард Роман Павлюченко его превосходит.
«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два – точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина», – сказал Дзюба.
- 37-летний Дзюба в прошлом году стал лучшим бомбардиром в российском футболе и в сборной РФ.
- 44-летний Павлюченко завершил игровую карьеру в 2022 году. Он выиграл бронзовую медаль Евро-2012 в составе сборной РФ.
Источник: РИА «Новости»