Дзюба сравнил себя и Павлюченко

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал игровой аспект, в которм экс-форвард Роман Павлюченко его превосходит.

«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два – точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина», – сказал Дзюба.