Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  «Зенит» поместил фото Миллера в центр афиши документального фильма о клубе

«Зенит» поместил фото Миллера в центр афиши документального фильма о клубе

Вчера, 12:39
35

«Зенит» выпустил документальный фильм о клубе.

Накануне петербуржцы показали афишу картины. В центре размещено изображение главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Зенит» – это футбольная гордость великого города и целой страны. Это любовь миллионов болельщиков. Это история легендарных побед, остающихся в памяти поколений, и горьких неудач, без которых невозможен профессиональный спорт.

Уникальный проект «Зенит навсегда» – подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий», – написали петербуржцы.

  • «Газпром» курирует «Зенит» более 20 лет.
  • Миллер с детства болеет за петербургский клуб.
  • Самым титулованным клубом России остается «Спартак».

Еще по теме:
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1773831662
в 1988г. кинорежиссер Юрий Кара уже снимал о подобных... фильм с Гафтом, Самохиной, Щербаковым в главных ролях... тот фильм этим "снимакам" не переплюнуть )))
Ответить
Просто-333
1773832191
Скоро зинки Мюллера к лику святых предложат причислить...
Ответить
Almo91
1773835161
Афиша какая-то неправильная …бразильцев нет…
Ответить
NewLife
1773836969
"«Газпром» курирует «Зенит» более 20 лет." Бомбарбир, объясните что вы подразумеваете под иностранным словом "курирует", а я потом напишу что это означает на самом деле)).
Ответить
NewLife
1773837174
А что скажет тов. Дюкофф ?
Ответить
Дубина
1773842521
Хоть бы реально одного цыгана повесили на фото..
Ответить
Шустик
1773843599
Они чего - белены объелись, енти админы? Их мазутный сырдых по трофеям лишь на 4 месте, а они нагло пишут на первом! Конечно злюсь, но вот интересно - а рылам от таких заголовков легче?
Ответить
Шустик
1773846753
Дяя.....
Ответить
ziborock
1773849822
Ну так все достижения благодаря Миллеру и Газпрому! А Зенит тут при чем?!)))
Ответить
ziborock
1773849946
На афише не хватает Карасева, Иванова, Мешкова, Безбородова и.т.д. всех тех кто ковал победы Зенита!)))
Ответить
Главные новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 