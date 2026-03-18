«Зенит» поместил фото Миллера в центр афиши документального фильма о клубе

«Зенит» выпустил документальный фильм о клубе.
Накануне петербуржцы показали афишу картины. В центре размещено изображение главы «Газпрома» Алексея Миллера.
«Зенит» – это футбольная гордость великого города и целой страны. Это любовь миллионов болельщиков. Это история легендарных побед, остающихся в памяти поколений, и горьких неудач, без которых невозможен профессиональный спорт.
Уникальный проект «Зенит навсегда» – подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий», – написали петербуржцы.
- «Газпром» курирует «Зенит» более 20 лет.
- Миллер с детства болеет за петербургский клуб.
- Самым титулованным клубом России остается «Спартак».
