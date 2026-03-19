Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала

«Ливерпуль» стал победителем противостояния с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Команда Арне Слота взяла реванш после поражения 0:1 в Стамбуле.

На «Энфилде» мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 4:0 благодаря голам Доминика Собослаи, Уго Экитике, Райана Гравенберха и Мохамеда Салаха. Египтянин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти в конце первого тайма.

«Ливерпуль» в четвертьфинале ЛЧ встретится с «ПСЖ», который накануне выбил из турнира «Челси».