Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала

«Ливерпуль» стал победителем противостояния с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Команда Арне Слота взяла реванш после поражения 0:1 в Стамбуле.
На «Энфилде» мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 4:0 благодаря голам Доминика Собослаи, Уго Экитике, Райана Гравенберха и Мохамеда Салаха. Египтянин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти в конце первого тайма.
«Ливерпуль» в четвертьфинале ЛЧ встретится с «ПСЖ», который накануне выбил из турнира «Челси».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ливерпуль - Галатасарай - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Собослаи, 25; 2:0 - У. Экитике, 52; 3:0 - Р. Гравенберх, 53; 4:0 - М. Салах, 62.
Незабитые пенальти: М. Салах, 45+4 - нет.
