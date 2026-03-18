  • Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»

Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»

Вчера, 23:31
2

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопросы после проигранного дерби со «Спартаком».

  • Команды провели ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» вел его текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Спартак» выиграл со счетом 1:0, но уступил 3:5 по сумме двух встреч.
  • Красно-белые вылетели в Путь регионов, где встретятся с «Зенитом».
  • Динамовцы стали финалистами Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».

– Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили.

Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали. По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом.

– Вы держали в уме игру с «Зенитом», когда меняли ключевых игроков на 55‑й минуте?

– Конечно, держали в голове и «Зенит». Не хватало свежести, в центральной зоне медленно принимали мяч.

Бителло надо отдохнуть, он почти все игры по 90 минут играет.

– Учитывали ли вы гандикап в три мяча?

– Я проходил это, будучи футболистом. Знаю, что когда есть такой гандикап – в три‑четыре мяча, – как бы тренер ни мотивировал, ты всe равно понимаешь, что нужно выходить и отыгрываться. Но на подсознательном уровне этот гандикап сидит.

Обсуждал с помощниками, что в такой ситуации играть очень трудно. Одна история – если бы мы сыграли дома вничью: тогда и настрой, и внутреннее состояние были бы другими.

– За что могли похвалить и поругать игроков?

– Ругать буду в другом месте, если потребуется. Здесь могу только похвалить: они выполнили задачу, которую мы ставили. Цель была – выйти в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу.

С точки зрения результата – неприятно, но с точки зрения борьбы за трофей и для наших болельщиков они молодцы. В первой игре забили пять мячей, создали гандикап, а сегодня сыграли по результату.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Спартак Гусев Ролан
Комментарии (2)
алдан2014
1773884612
За что гнали на Гусева в том году? Команда на ходу,тренер адекватен
Чилим.
1773885241
За что тут оправдываться? Динамики всё сделали правильно, на классике. Молодцы!
