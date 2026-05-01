  • Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА

Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА

1 мая, 13:49
7

Исполняющий обязанности генерального секретаря Израильской футбольной ассоциации Ярив Тепер прокомментировал инцидент с участием президента Палестинской футбольной федерации Джибриля Раджуба.

  • Раджуб на конгрессе ФИФА проигнорировал просьбу главы организации Джанни Инфантино.
  • Инфантино просил Раджуба подойти поближе к вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману.
  • Планировалось рукопожатие и совместное фото, но глава палестинского футбола отказался.

«Думаю, это была упущенная возможность. Потому что наша миссия – показать миру, что мы можем действовать по-другому.

Наш вице-президент стоял там. И президент ФИФА просил обе стороны выступить вместе. С моей точки зрения, это была упущенная возможность – показать миру нечто иное.

Мы не занимаемся политикой. Мы занимаемся только футболом и стремимся обеспечить лучшее будущее для футбола во всех регионах мира, особенно в нашем регионе – на Ближнем Востоке. Это и было нашей миссией на этом Конгрессе.

Если кто-то хочет втянуть нас в политическую плоскость – это не для нас. Мы лишь стремимся обеспечить лучшее будущее, лучший футбол для всех детей по всему миру», – сказал Тепер.

Источник: The Athletic
Весь мир Израиль Палестина
Комментарии (7)
crf57
1777632997
Правильно сделал палестинец! РОССИИ нельзя играть в официальных матчах, а израилю,который уничтожил 80 000 мирных людей,можно! Гадкая страна!
Ответить
Красногвардейчик
1777633057
Жиды...Поганые
Ответить
Cleaner
1777636461
Евреи, без помощи Пиндосов, вас бы давно раздавили, как вонючих клопов! Ну да и с помощью Пиндосии вам не долго осталось...(
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777637245
РФСПРФ ГРФ футбол вне политики, это смешно! Надо исключать Израиль из всех соревнований под эгидой ФИФА ⚽
Ответить
волчарик
1777637611
Народ, который когда то хотели уничтожить, превратился в убийц.А далее фантазия безгранична.
Ответить
алдан2014
1777639630
Ох уж это евро двуличие.
Ответить
