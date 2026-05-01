Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА

Исполняющий обязанности генерального секретаря Израильской футбольной ассоциации Ярив Тепер прокомментировал инцидент с участием президента Палестинской футбольной федерации Джибриля Раджуба.

Раджуб на конгрессе ФИФА проигнорировал просьбу главы организации Джанни Инфантино.

Инфантино просил Раджуба подойти поближе к вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману.

Планировалось рукопожатие и совместное фото, но глава палестинского футбола отказался.

«Думаю, это была упущенная возможность. Потому что наша миссия – показать миру, что мы можем действовать по-другому.

Наш вице-президент стоял там. И президент ФИФА просил обе стороны выступить вместе. С моей точки зрения, это была упущенная возможность – показать миру нечто иное.

Мы не занимаемся политикой. Мы занимаемся только футболом и стремимся обеспечить лучшее будущее для футбола во всех регионах мира, особенно в нашем регионе – на Ближнем Востоке. Это и было нашей миссией на этом Конгрессе.

Если кто-то хочет втянуть нас в политическую плоскость – это не для нас. Мы лишь стремимся обеспечить лучшее будущее, лучший футбол для всех детей по всему миру», – сказал Тепер.