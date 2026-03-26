Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль

Завершились две товарищеские встречи с участием национальных сборных из стран постсоветского пространства.
Беларусь взяла верх над Кипром, забив единственный гол в середине первого тайма – отличился 22-летний защитник «Ислочи» Иван Тихомиров.
Грузия вела у Израиля со счетом 2:0 благодаря дублю нового капитана Хвичи Кварацхелии, но не смогла удержать преимущество.
Товарищеские матчи. Сборные.
Грузия - Израиль - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 36; 2:0 - Х. Кварацхелия, 54; 2:1 - G. Mizrahi , 60; 2:2 - О. Гандельман, 64.
Источник: «Бомбардир»