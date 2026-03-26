Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль

Завершились две товарищеские встречи с участием национальных сборных из стран постсоветского пространства.

Беларусь взяла верх над Кипром, забив единственный гол в середине первого тайма – отличился 22-летний защитник «Ислочи» Иван Тихомиров.

Грузия вела у Израиля со счетом 2:0 благодаря дублю нового капитана Хвичи Кварацхелии, но не смогла удержать преимущество.