Сборная Грузии объявила о новом статусе Хвичи

25 марта, 00:18

Определен новый капитан сборной Грузии – это вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

Он сменит защитника «Слована» Гурама Кашия, который летом закончит международную карьеру.

Первым вице-капитаном грузинской сборной будет Отар Китеишвили («Штурм»), вторым вице-капитаном – Отар Какабадзе («Краковия»).

  • Ранее Хвича трижды выводил национальную команду с капитанской повязкой.
  • Он выступает за сборную с 7 июня 2019 года.
  • Статистика 25-летнего нападающего: 47 матчей, 20 голов, 10 ассистов.
  • В этом месяце грузины проведут две товарищеских встречи – против Израиля (26 марта) и Литвы (29 марта).

Еще по теме:
Хвича сделал комплимент Сафонову 3
Сафонов сделал голевую передачу на Хвичу в плей-офф ЛЧ 4
Номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: сайт сборной Грузии
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Сборная Грузии объявила о новом статусе Хвичи
25 марта
2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке
2 марта
В Грузии определили игрока года
2025.12.29 17:59
2
ВидеоГрандиозный мурал в Тбилиси в честь Хвичи
2025.09.26 19:35
Газзаев отреагировал на инаугурацию Кавелашвили
2024.12.29 14:14
Реакция Канделаки на вступление футболиста Кавелашвили в должность президента Грузии
2024.12.29 11:58
2
«Среди футболистов тоже бывают умные!»: Джанашия – об избрании Кавелашвили президентом Грузии
2024.12.15 12:50
12
Реакция Газзаева на избрание Кавелашвили президентом Грузии
2024.12.15 12:42
5
Чемпион России без высшего образования стал президентом Грузии
2024.12.14 13:59
5
Чемпион России в составе «Алании» может стать президентом Грузии
2024.11.27 15:57
4
Форвард сборной Грузии стал партнером Кокорина по «Арису»
2024.07.02 09:14
«Торпедо Кутаиси» планирует усилиться тремя футболистами, поигравшими за топ-клубы АПЛ
2024.06.11 20:20
6
Грузинский клуб подписал экс-защитника «Ливерпуля» и «ПСЖ» Сахо
2024.06.11 19:45
Товарищеский матч. Ассист Хвичи помог Грузии победить на выезде Черногорию (3:1)
2024.06.09 23:38
Грузинский «Телави» уволил российского тренера
2024.05.04 09:47
3
Грузия поборется за проведение финала ЛЧ-2028
2024.04.23 08:29
Игроки сборной Грузии получат госнаграды за выход на Евро-2024
2024.03.27 11:24
5
ВидеоТысячи человек вышли на улицы Грузии праздновать выход на Евро-2024
2024.03.27 00:55
Все новости
