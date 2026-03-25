Сборная Грузии объявила о новом статусе Хвичи

Определен новый капитан сборной Грузии – это вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.
Он сменит защитника «Слована» Гурама Кашия, который летом закончит международную карьеру.
Первым вице-капитаном грузинской сборной будет Отар Китеишвили («Штурм»), вторым вице-капитаном – Отар Какабадзе («Краковия»).
- Ранее Хвича трижды выводил национальную команду с капитанской повязкой.
- Он выступает за сборную с 7 июня 2019 года.
- Статистика 25-летнего нападающего: 47 матчей, 20 голов, 10 ассистов.
- В этом месяце грузины проведут две товарищеских встречи – против Израиля (26 марта) и Литвы (29 марта).
Источник: сайт сборной Грузии