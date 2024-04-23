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    Грузия поборется за проведение финала ЛЧ-2028

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что страна хочет принять финал Лиги чемпионов в Тбилиси в связи со строительством нового стадиона.

    «Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», – сказал Кобахидзе.

    Он отметил, что власти намерены построить в столице страны арену на 70 тысяч зрителей для футбола и регби, при этом на арене не будет беговых дорожек.

    • Крупнейшим стадионом в Грузии является «Динамо Арена», расположенная в Тбилиси, вместимостью более 54 тысячи зрителей.
    • Также в городе есть стадион имени Михаила Месхи вместимостью более 27 тысяч человек.

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    Источник: ТАСС

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