Грузия поборется за проведение финала ЛЧ-2028

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что страна хочет принять финал Лиги чемпионов в Тбилиси в связи со строительством нового стадиона.

«Мы подадим заявку на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе, который будет построен», – сказал Кобахидзе.

Он отметил, что власти намерены построить в столице страны арену на 70 тысяч зрителей для футбола и регби, при этом на арене не будет беговых дорожек.