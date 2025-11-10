Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил

«ПСЖ» победил «Лион» в 12-м туре Лиги 1. У гостей отличился бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Ассистентский дубль у «ПСЖ» оформил Витинья. Решающий гол на 90+5 минуте на счету Жоау Невеша.

Вратарь Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ». У него ноль выходов в этом сезоне.

У «Лиона» на 90+3 минуте красную карточку получил чемпион мира Николас Тальяфико.

«ПСЖ» занимает первое место. «Лион» идет на седьмой строчке.