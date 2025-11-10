Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил

Лига 1. «ПСЖ» на 95-й минуте вырвал победу над «Лионом» (3:2), Хвича забил

Вчера, 00:44

«ПСЖ» победил «Лион» в 12-м туре Лиги 1. У гостей отличился бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Ассистентский дубль у «ПСЖ» оформил Витинья. Решающий гол на 90+5 минуте на счету Жоау Невеша.

Вратарь Матвей Сафонов был в запасе «ПСЖ». У него ноль выходов в этом сезоне.

У «Лиона» на 90+3 минуте красную карточку получил чемпион мира Николас Тальяфико.

«ПСЖ» занимает первое место. «Лион» идет на седьмой строчке.

Франция. Лига 1. 12 тур
Лион - ПСЖ - 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 - В. Заир-Эмери, 26; 1:1 - А. Морейра, 30; 1:2 - Х. Кварацхелия, 33; 2:2 - Э. Мэйтленд-Найлс, 50; 2:3 - Ж. Невеш, 90+5.
Удаления: Н. Тальяфико, 90+3 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Грузия. Лига Эровнули ПСЖ Лион Кварацхелия Хвича
