  • Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»

Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»

18 декабря, 21:47
21

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высоко оценил уровень своего ученика.

  • Парижане накануне выиграли Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь.

Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в «ПСЖ».

На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошeл Акинфеева, завоевал все титулы.

Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», – считает Чистяков.

«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова 1
Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет» 2
каа
1766085704
Полная чушь...
каа
1766086151
Из вратарского только реакция на уровне у него... чтение игры уровень средний..отсюда ошибки и игра на грани... игра ногами еще хуже.. Что касается кубков то мальчики подающие мячи имеют больше отношение к победам ПСЖ чем Матвей.. А отдельно взятый матч, даже несколько матчей не показатель вовсе...
DeStar
1766096969
нууу такое. Уровень сафонова может и высок, но он почти не играет. 1 матч с супер отбитыми пенками не весит больше долгой стабильной карьеры акинфеева, который провел уйму матчей и вытаскивал тоже дофига. НО у сафонова есть сейчас возможность стать лучшим. И это я даже не про псж. Ему нужно играть там где он будет основным. тогда можно будет и оценивать. Если сафонов сядет на банку снова до конца сезона. то какой лучший то за 10 лет играя 5 матчей в год..
Romeo 123
1766100357
Сафонов давно лучше акинфеева у него стабильность, акинфеев часто пропускает такие нелепые голы но он не виноват, виновата у него всегда команда , слово не скажи , обиженка ваш акинфеев, критику не любит
boris63
1766105517
Бред сивой кобылы, завоевал все титулы, сидя на скамейке. Из-за одной игры вся жопа в синяках от поцелуев, жесть. Вот когда поиграет 22года как Акинфеев, тогда и можно сравнивать.
neim
1766114679
Лучший до первого косяка, к которым от паталогически склонен.
Artemka444
1766115554
Глупо
Skull_Boy
1766117564
Лучший дежурный лавки, да и с Фламенго косяк с косяком 2 удара один гол, где с такой статистикой плакать надо
Cleaner
1766140539
Трепло этот первый тренер Сафонова. Акинфеев Кубок УЕФА брал! Отраженный ногой пенальти на ЧМ чего стоит!!! Матвей же сыграл несколько более менее приличных игр, не более того...
АЛЕКС 58
1766144104
Титулы не Мотька заработал,а лавочка под его задницей
Ответить
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
«Зенит» и ЦСКА меняются игроками, Кержаков «забил» еще один гол за сборную, новый претендент на Чалова и другие новости
01:35
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
01:02
Мнение Челестини по обмену Дивеева на Гонду
00:31
7
Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена
Вчера, 23:52
8
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 22:04
2
«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова
Вчера, 19:39
4
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
Вчера, 15:48
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
Вчера, 13:55
1
Орлов охарактеризовал Сафонова двумя словами
19 декабря
5
Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
19 декабря
1
Реакция Губерниева на травму Сафонова
19 декабря
1
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
19 декабря
1
ВидеоСафонов – о травме: «Что бы ни случилось, меня не сломать!»
19 декабря
8
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова
19 декабря
3
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка: известны сроки восстановления
19 декабря
14
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова
19 декабря
2
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
18 декабря
21
Названа команда, которую возглавит Зидан
18 декабря
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
18 декабря
10
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
18 декабря
1
ФотоГлавная спортивная газета Франции поместила Сафонова на обложку
18 декабря
3
ВидеоВо Франции поразились уровнем французского у Сафонова
17 декабря
3
Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»
17 декабря
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
16 декабря
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
16 декабря
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
2
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
16 декабря
Мбаппе отсудил у «ПСЖ» огромную сумму денег
16 декабря
6
Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS
16 декабря
1
Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»
16 декабря
3
Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх
16 декабря
8
Головин нарушил контракт с американским спонсором
15 декабря
4
