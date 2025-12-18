Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высоко оценил уровень своего ученика.

Парижане накануне выиграли Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь.

Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в «ПСЖ».

На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошeл Акинфеева, завоевал все титулы.

Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», – считает Чистяков.