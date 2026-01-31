Экс-игрок «ПСЖ» восхвалил Сафонова

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен оценил вратарскую линию команды.
«На примере Джанлуиджи Доннаруммы мы видели, что стабильность на вратарской позиции – это залог успеха.
Адаптацией Люка Шевалье я крайне разочарован. Он еще не приспособился. У этого голкипера много слабых мест, поэтому шанс получил Матвей Сафонов. И он оказался невероятно эффективен.
«ПСЖ» обязан Сафонову победой в Межконтинентальном кубке. В других матчах Матвей тоже был очень надежен. С ним в воротах команда чувствует себя спокойнее, чем с Шевалье. Луис Энрике выпускает Сафонова, потому что доволен им», – сказал Ротен.
- До матча ЛЧ против «Ньюкасла» россиянин не играл с 17 декабря, когда получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», в котором отразил 4 послематчевых пенальти.
- 26-летний Сафонов в этом сезоне провел за «ПСЖ» 5 встреч, пропустил 4 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Парижане вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: RMC Sport