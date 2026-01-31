Экс-игрок «ПСЖ» восхвалил Сафонова

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен оценил вратарскую линию команды.

«На примере Джанлуиджи Доннаруммы мы видели, что стабильность на вратарской позиции – это залог успеха.

Адаптацией Люка Шевалье я крайне разочарован. Он еще не приспособился. У этого голкипера много слабых мест, поэтому шанс получил Матвей Сафонов. И он оказался невероятно эффективен.

«ПСЖ» обязан Сафонову победой в Межконтинентальном кубке. В других матчах Матвей тоже был очень надежен. С ним в воротах команда чувствует себя спокойнее, чем с Шевалье. Луис Энрике выпускает Сафонова, потому что доволен им», – сказал Ротен.