  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»

Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»

Вчера, 23:59
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российских футболистах, играющих во Франции.

  • Полузащитник Александр Головин с 2018 года выступает за «Монако».
  • Вратарь Матвей Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • В пятницу они противостояли друг другу в 25-м туре Лиги 1.
  • «Монако» победил «ПСЖ» со счетом 3:1, а Головин забил один из голов в ворота Сафонова.

«Называть их звeздами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции. Не стоит из них делать суперзвeзд.

Они делают свою работу, причeм иногда хорошо, иногда не очень. Сафонов три пропустил – что можно сказать? Блестяще отыграл вратарь?

Они получают большие деньги за то, чтобы один защищал ворота, другой забивал. А сегодня называть их звeздами и тем более лучшими в российском футболе неуместно», – заявил Колосков.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бан
1772922213
Интересно было бы спросить Колоскова про Овечкина. Рискнет сказать то же самое? Или это другое?
Ответить
Plyash
1772923293
Колосок был дураком , дураком и помрёт , эта болезнь не лечится .
Ответить
Sancool
1772925358
хм. "Российского футбола", одно дело если б он сказал звездами РПЛ или чемпионата России. Конечно они звезды, тем более таких звезд по пальцам можно пересчитать
Ответить
Snek
1772927921
Это скорее бонус для них, что они не имеют отношения к нашему болоту. У Колоскова кстати внучка Констанция и внук Рафаэль. Святые яйца, а они граждане Италии ещё к тому же :))) Какое отношение Колосков имеет к российскому футболу, если его потомки граждане другой страны?
Ответить
Бумбраш
1772929122
С таким подходом можно считать,что и зинка не имеет отношения к российскому футболу
Ответить
баблгум
1772930314
Неуместно называть их звездами.
Ответить
evgen64
1772939935
Маразматики соревнуются кто из них маразматичнее? Колосков явно в тройке
Ответить
evgevg13
1772940042
Дурак. И не лечится..
Ответить
Oldtrafford83
1772952002
Колосок когда был президентом РФС тоже особо отношения не имел к футболу РФ!!!)
Ответить
