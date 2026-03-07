Колосков: «Сафонов и Головин не имеют отношения к российскому футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российских футболистах, играющих во Франции.

Полузащитник Александр Головин с 2018 года выступает за «Монако».

Вратарь Матвей Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».

В пятницу они противостояли друг другу в 25-м туре Лиги 1.

«Монако» победил «ПСЖ» со счетом 3:1, а Головин забил один из голов в ворота Сафонова.

«Называть их звeздами российского футбола некорректно. Они не имеют отношения к российскому футболу, играют во Франции. Не стоит из них делать суперзвeзд.

Они делают свою работу, причeм иногда хорошо, иногда не очень. Сафонов три пропустил – что можно сказать? Блестяще отыграл вратарь?

Они получают большие деньги за то, чтобы один защищал ворота, другой забивал. А сегодня называть их звeздами и тем более лучшими в российском футболе неуместно», – заявил Колосков.