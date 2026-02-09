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  • Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России

Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России

9 февраля, 20:41
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко.

  • В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года.
  • Шевченко выступил против допуска российских команд.

«Слова Шевченко не окажут никакого влияния на Инфантино, тем более никакого решения пока не принято.

Шевченко поздно высказался, еще неделю назад Сибига, министр иностранных дел Украины, более жестко прокомментировал слова Инфантино, которого после даже внесли в базу «Миротворца»*.

Поэтому мнение президента УАФ третьестепенно, оно никак не повлияет на ситуацию. Его встреча с Инфантино не исключена, тем более скоро состоится конгресс УЕФА, где они оба будут», – сказал Колосков.

* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина Шевченко Андрей Колосков Вячеслав
Комментарии (7)
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Император 1
1770659406
Может хох.лов отстранить
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СПОРТ 21 века
1770683450
Зачем отстранять Россию, выгодную для УЕФА и ФИФА платформу бизнеса, когда можно отстранить тех, кто против России. С виду таких стран кажется много, но с каждым разом количество противников становится всё меньше и меньше. На своём стоят только прибалты, которые для развития целостного спорта никакой важной роли не играют (всегда на третьих ролях были и будут). С остальными в общем и целом можно договариваться. Естественно, это делать не России, а тем, кто принимает решения. По сути, все глобальные решения зависят только от одного человека. Вот как он скажет, так и Европа танец и спляшет. Моментально переобуется, словно, никогда ничего и не было. Такова их сущность...
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