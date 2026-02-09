Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко.

В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года.

Шевченко выступил против допуска российских команд.

«Слова Шевченко не окажут никакого влияния на Инфантино, тем более никакого решения пока не принято.

Шевченко поздно высказался, еще неделю назад Сибига, министр иностранных дел Украины, более жестко прокомментировал слова Инфантино, которого после даже внесли в базу «Миротворца»*.

Поэтому мнение президента УАФ третьестепенно, оно никак не повлияет на ситуацию. Его встреча с Инфантино не исключена, тем более скоро состоится конгресс УЕФА, где они оба будут», – сказал Колосков.

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